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Происшествия

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Перед судом в Чеченской Республике предстанут соучастники аферы с социальными выплатами

Следователями следственного отдела ОМВД России по Грозненскому району окончено производством и направлено в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Виноградное и 60-летней жительницы столицы республики.

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