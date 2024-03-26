Накормила всю семью с помощью лишь 200 г фарша. Не рецепт, а выручалочка!

Готовить вкусные блюда, когда полки в холодильнике ломятся от обилия продуктов, очень просто. Но когда времени на покупки совсем не было, а нужно как-то накормить родных или даже внезапных гостей, это уже задачка посложнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии