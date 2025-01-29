Сразу после торжественной части началась работа трех гостиных. Участники выступили в читальном и малом зале, на сцене большого зрительного зала.
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Сразу после торжественной части началась работа трех гостиных. Участники выступили в читальном и малом зале, на сцене большого зрительного зала.