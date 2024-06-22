В Британии раскритиковали политика за то, что обвинил Запад в кризисе на Украине

Ряд британских политиков, в том числе министр внутренних дел Джеймс Клеверли и зампредседателя консерваторов Джонатан Гуллис, обрушился с критикой на главу правой английской партии Reform UK Найджела Фараджа после его заявления о том, что конфликт на Украине был спровоцирован НАТО.