Глава округа Истра Московской области Татьяна Витушева объявила о беспилотной опасности в регионе. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и не публиковать в соцсетях кадры работы ПВО.
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