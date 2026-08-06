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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оби Микел о Винисиусе: «Он не придет в «Арсенал», это большая команда, но «Реал» – совсем другая история. Он использует их ради более выгодной сделки с мадридцами»

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел заявил, что Винисиуса Жуниора не стоит ждать в « Арсенале ».

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