Эта история началась в Швейцарии в XVII веке. Кондитер по фамилии Гаспарини готовил заказ для вельможи и обнаружил, что у него осталось несколько яичных белков.
Безе
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Эта история началась в Швейцарии в XVII веке. Кондитер по фамилии Гаспарини готовил заказ для вельможи и обнаружил, что у него осталось несколько яичных белков.