На клуб Mutabor подали в суд после «голой» вечеринки из-за музыки

Помимо этого, РАО также направило иск на сумму 2 млн рублей к Филиппу Киркорову. Российское авторское общество (РАО) подало в суд на ночной клуб Mutabor из-за музыкальных композиций, которые играли во время «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.