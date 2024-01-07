На клуб Mutabor подали в суд после «голой» вечеринки из-за музыки

Помимо этого, РАО также направило иск на сумму 2 млн рублей к Филиппу Киркорову. Российское авторское общество (РАО) подало в суд на ночной клуб Mutabor из-за музыкальных композиций, которые играли во время «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии