Пары из Архангельской области подают заявления на свадьбы летом 2025 года

Уже 167 пар готовятся к свадьбе, запланированной на следующее лето. Лидирует по числу заявлений ЗАГС Архангельска, куда обратилось 97 пар— Лето — традиционно самый популярный сезон для свадеб, поэтому многие пары начинают готовиться заранее, иногда даже за год до торжества, — рассказала Ирина Андреечева, руководитель агентства ЗАГС Архангельской области.