Российский лидер Владимир Путин призвал делать всё для развития Дальнего Востока, чтобы люди ехали туда жить «не как на Луну».
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