В НАТО выразили беспокойство слабостью здоровья Байдена

Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos Союзники США по НАТО в частном порядке заявляют о своей обеспокоенности тем, что нынешний президент Штатов Джо Байден не сможет переизбраться на новый срок из-за состояния здоровья.
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