Такое удается не каждому! Жена Прилучного Брутян показала, как похудела до 46 кг после родов

Рождение малыша — сложный период в жизни каждой женщины. Многие молодые мамочки боятся не столько родов, сколько осложнений и последствий для фигуры, от которых придется избавляться на протяжении долгого времени.
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