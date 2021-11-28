Политика как она есть

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Почему "терпеть ненавижу " благородных (трижды в кавычках) мадам Шукшененок (как сказали бы в их родной деревне)....?

Почему "терпеть ненавижу " благородных (трижды в кавычках) мадам Шукшененок (как сказали бы в их родной деревне)....?

Иногда думаю, что Боженька точно знает, что для каждого из нас лучше. И что уберёг (хоть и не совсем) любимого Василия Макаровича до такого извращённого обезображивания его имени жёнушкой (только теперь чьей же, по факту, если у Малахова то с одним мужем "тёрки", то с другим) и доченек, которые тоже не прочь позвездить знаменитой фамилией и сорвать куш на скандалах то с маменькой, то с сестрицей, а то и втроём между собой.

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