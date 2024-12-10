МИД КНР: Китай выразил надежду на то, чтобы Сирия как можно скорее нашла политическое решение, исходя из интересов народа

Пекин, 9 декабря /Синьхуа/ -- Китай надеется, что все заинтересованные стороны как можно скорее найдут политическое решение для восстановления стабильности и порядка на основе принципа ответственности за долгосрочные и коренные интересы сирийского народа.
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