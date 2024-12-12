Что делает МАЭК для решения дефицита питьевой воды в Актау

В Актау реализуются 5 проектов по обеспечению города питьевой водой. Об этом сообщил аким города Актау Абилкаир Байпаков на встрече с жителями, которая прошла с участием акима области Нурдаулета Килыбай, сообщает пресс-служба акимата города.
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