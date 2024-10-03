Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пекин раскрыл секрет китайского чуда.

Пекин раскрыл секрет китайского чуда.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Дмитрий Косырев Патриотизм — он везде одинаковый или нет? Вот, например, китайский — отличается ли от нашего, и нет ли в нем чего-то, чему можно поучиться? Как минимум понять, что рядом с нами находится нация со множеством особенностей мышления, которые полезно знать.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Секрет  успеха  Китая  прост: западные  фирмы,  передовые  технологии  переехали в  Китай  ...А  в  России  это  не  случилось ...И  чтобы  богатеть  *элита* для  себя  разрешила  воризм  бюджета  и  недр ...
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