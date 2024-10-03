Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Дмитрий Косырев Патриотизм — он везде одинаковый или нет? Вот, например, китайский — отличается ли от нашего, и нет ли в нем чего-то, чему можно поучиться? Как минимум понять, что рядом с нами находится нация со множеством особенностей мышления, которые полезно знать.
Пекин раскрыл секрет китайского чуда.
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Секрет успеха Китая прост: западные фирмы, передовые технологии переехали в Китай ...А в России это не случилось ...И чтобы богатеть *элита* для себя разрешила воризм бюджета и недр ...
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