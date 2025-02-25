Рубио: в США хотели бы обсудить пострадавшие американские активы

В рамках урегулирования украинского конфликта США предлагают обсудить пострадавшие от ответных санкций России американские компании, заявил госсекретарь США Марко Рубио, 25 февраля сообщает правый американский ресурс Breitbart News.
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