Что такое студенческий кредит: плюсы и минусы

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Старший преподаватель правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова рассказывает о студенческих кредитах: что это такое, кому доступны, зачем нужны, каковы их преимущества и недостатки.
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