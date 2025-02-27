Что такое студенческий кредит: плюсы и минусы

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Старший преподаватель правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова рассказывает о студенческих кредитах: что это такое, кому доступны, зачем нужны, каковы их преимущества и недостатки.