Обвиняемого в хищении газа депутата в Новосибирской области отправили в СИЗО

Сумма ущерба ресурсоснабжающей организации оценивается в 800 тысяч рублей.По ходатайству следственного отдела по Искитимскому району СУ СК России по Новосибирской области депутату Совета депутатов города Искитима судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в краже газа.
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