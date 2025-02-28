Обвиняемого в хищении газа депутата в Новосибирской области отправили в СИЗО

Сумма ущерба ресурсоснабжающей организации оценивается в 800 тысяч рублей.По ходатайству следственного отдела по Искитимскому району СУ СК России по Новосибирской области депутату Совета депутатов города Искитима судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в краже газа.