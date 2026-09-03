С блогера Литвина взыскали 8,5 тыс. рублей за ошибки в отчетности

vk.com/Михаил Литвин Арбитражный суд Сахалинской области взыскал с блогера Михаила Литвина 8,5 тыс. рублей из-за нарушений в отчетности.
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