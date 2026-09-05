Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус фигуристки Валиевой

Камила Валиева на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, 2026 год © Pavel Bednyakov/AP Российская фигуристка Камила Валиева лишилась нейтрального статуса, который позволял ей выступать на международных соревнованиях.
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