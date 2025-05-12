Власти рассказали, будут ли закрывать Любинский проспект для транспорта во время капремонта Комсомольского моста, где тоже будет запрещен проезд.
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Власти рассказали, будут ли закрывать Любинский проспект для транспорта во время капремонта Комсомольского моста, где тоже будет запрещен проезд.