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Поэт Дмитрий Воденников: «Стихи — это нечеловеческий опыт, опыт прохождения через стены»

Поэт Дмитрий Воденников: «Стихи — это нечеловеческий опыт, опыт прохождения через стены»

Представляем читателям «Культуры» интервью с поэтом Дмитрием Воденниковым, мастером семинара поэзии школы «Пишем на крыше», созданной журналом «Вопросы литературы» совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей.

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