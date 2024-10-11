Поэт Дмитрий Воденников: «Стихи — это нечеловеческий опыт, опыт прохождения через стены»

Представляем читателям «Культуры» интервью с поэтом Дмитрием Воденниковым, мастером семинара поэзии школы «Пишем на крыше», созданной журналом «Вопросы литературы» совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей.
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