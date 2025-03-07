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Петербургский дневник

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В «Рособоронэкспорте» подтвердили подписание контракта на 248 миллионов долларов с Минобороны Индии

В «Рособоронэкспорте» подтвердили подписание контракта на 248 миллионов долларов с Минобороны Индии

Речь идет о поставках двигателей для ремоторизации Т-72 В АО «Рособоронэкспорт» подтвердили подписание с Индией контракта стоимостью 248 миллилонов долларов на закупку двигателей для модернизации танков Т-72.

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