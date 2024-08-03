Половина лесных пожаров в Карелии в этом сезоне произошла из-за попаданий молний

С начала пожароопасного сезона в Карелии произошло 66 лесных пожаров на общей площади 117 га. 45% из них произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности, 50% — из-за гроз, 5% — из-за линейных объектов.
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