Axios: Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта

Стивен Уиткофф Фото: Госдепартамент США Спецпосланник Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в четверг, 13 марта, собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
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