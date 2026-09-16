Горькая цена: фон дер Ляйен признала энергозависимость Европы

европаКак раз сегодня в Страсбурге фон дер Ляйен отчитывалась о положении дел в Евросоюзе. Страны Старого света охватил топливный кризис, они уже потеряли миллиарды евро из-за конфликта между США и Ираном, рейтинг доверия избирателей стремительно падает.
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