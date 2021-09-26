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На концерте у Лолиты разошлись швы от пластики на подбородке

На концерте у Лолиты разошлись швы от пластики на подбородке

В беседе со СМИ певица Лолита Милявская призналась, что не раз делала пластические операции. Певица,  которой исполнилось 57 лет, рассказала, что однажды во время концерта пережила неприятность: у нее разошлись швы на подбородке во время выступления.

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