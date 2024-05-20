В Свердловской области полицейские задержали двух пособников мошенников

«Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из регионального подразделения ФСБ России задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении владельцев банковских карт.
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