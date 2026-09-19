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Фирзәр Мортазин Буа районындагы туган авылында тавыш бирде

Фирзәр Мортазин Буа районындагы туган авылында тавыш бирде

Татарстанның халык артисты, композитор Фирзәр Мортазин Буа районында тавыш бирүдә катнашты. Сайлау участогына ул тормыш иптәше Наилә белән килде, дип хәбәр итә «Знамя» газетасы.

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