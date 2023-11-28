30 фактов о животных, которые поднимут вам настроение

В мире животных постоянно происходит что-нибудь интересное. Но порой мы просто упускаем это из виду. Что ж, предлагаем вам несколько интересных фактов о животных, которые позволят вам по-новому взглянуть на мир зверюшек.
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