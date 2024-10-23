Корреспондент из Туркменистана: «Я восхищаюсь историей и культурой города Хух-Хото»

23 октября, «Жэньминь жибао» онлай -- С 21 по 25 октября в городе Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия проходит программа дружественных обменов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», организованная сайтом «Жэньминьван», — «Хух-Хото глазами зарубежных СМИ».
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