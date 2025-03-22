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Олег Царёв: 47 украинских БПЛА уничтожила/перехватила российская ПВО прошедшей ночью: 12 – над Воронежской обл., 11 – над Белгородской, 6 – над Ростовской, 4 – над Волгоградской, 3 – над Астраханской,

Олег Царёв: 47 украинских БПЛА уничтожила/перехватила российская ПВО прошедшей ночью: 12 – над Воронежской обл., 11 – над Белгородской, 6 – над Ростовской, 4 – над Волгоградской, 3 – над Астраханской,

47 украинских БПЛА уничтожила/перехватила российская ПВО прошедшей ночью: 12 – над Воронежской обл., 11 – над Белгородской, 6 – над Ростовской, 4 – над Волгоградской, 3 – над Астраханской, и по одному – над Брянской, Курской и Самарской обл.

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