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Президентские выборы во Франции: после подсчета 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84%, Ле Пен – 23,15%

Президентские выборы во Франции: после подсчета 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84%, Ле Пен – 23,15%

Действующий глава Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100% бюллетеней набрал 27,84% голосов в первом туре президентских выборов, лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен – 23,15%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Франции.

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