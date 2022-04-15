Президентские выборы во Франции: после подсчета 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84%, Ле Пен – 23,15%

Действующий глава Франции Эммануэль Макрон после подсчета 100% бюллетеней набрал 27,84% голосов в первом туре президентских выборов, лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен – 23,15%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Франции.