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В Кремле ответили на вопрос о смене главкома ВМФ России

В Кремле ответили на вопрос о смене главкома ВМФ России

Открытых указов о назначении нового главнокомандующего Военно-морским флотом России не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли назначен на должность врио главкома ВМФ Александр Моисеев.

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