Об этом в беседе с Лайф.ру заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Россия в случае ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием нейтрализует не только высокоточное вооружение противника, но и сами системы наведения.