Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    А кто тогда будет вести учет преступлений и констатировать число их возрастания. Хотя на такой оклад, звание, форму б...ЧП в здании суда ...
  • Владимир Петросов
    Аппарат УФМС прогнил до основания. Они там кроме системы нажива для себя, больше ничего не видят. Остальное их просто...ЧП в здании суда ...
  • Алексей Горшков
    Ну Вы и САДИСТ !!!🤣Это не министр, э...

Россия в случае ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием нейтрализует не только высокоточное вооружение противника, но и сами системы наведения

Россия в случае ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием нейтрализует не только высокоточное вооружение противника, но и сами системы наведения

 Об этом в беседе с Лайф.ру заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Россия в случае ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием нейтрализует не только высокоточное вооружение противника, но и сами системы наведения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С С
1001-е китайское предупреждение. Не иначе. Ждем когда убьют несколько тысяч русских сразу?
Ответить
13 час.
Александр Батт
Хватит отвечать адекватно. Надо разбомбить США. И на всем Земном шаре наступит порядок.
Ответить
10 час.
Учебный центр ФПС
Надо же в Госдуме сказали! И что? не только в Госдуме говорят.... , а воз и ныне там, кишка тонка,
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх