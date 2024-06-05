Об этом в беседе с Лайф.ру заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Россия в случае ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием нейтрализует не только высокоточное вооружение противника, но и сами системы наведения.
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