Терроризм, попытки госпереворота, отравление советских граждан — более полувека на полках архивов пылились доказательства тайных операций США.
Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России
Комментарии
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AP
Andrej Popp
И что ? Что тут открыли такого, чего мы не знали не только сегодня, но и во времена СССР ??? Если открыть тайные архивы ЛЮБОГО значимого в мире государства ОДИН МИР УЖАСНЁТСЯ ДЕЙСТВИЯМ ДРУГОГО МИРА ...... и НАОБОРОТ !
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7 час.
Семен Демин
Запад поплыл.
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4 час.
Эльвира Величутина
Всё подобное будет и дальше. Американская разведка и Пентагон по-прежнему считают Россию врагом. И от Трампа нельзя ждать ничего особенного. У главного "штатника" 7 пятниц на неделе.
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2 час.
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