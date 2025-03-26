Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России

Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России

Терроризм, попытки госпереворота, отравление советских граждан — более полувека на полках архивов пылились доказательства тайных операций США.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
И что ? Что тут открыли такого, чего мы не знали не только сегодня, но и во времена СССР ??? Если открыть тайные архивы ЛЮБОГО значимого в мире государства ОДИН МИР УЖАСНЁТСЯ ДЕЙСТВИЯМ ДРУГОГО МИРА ...... и НАОБОРОТ !
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7 час.
Семен Демин
Запад поплыл.
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4 час.
Эльвира Величутина
Всё подобное будет и дальше. Американская разведка и Пентагон по-прежнему считают Россию врагом. И от Трампа нельзя ждать ничего особенного. У главного &quot;штатника&quot; 7 пятниц на неделе.
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2 час.
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