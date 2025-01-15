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Флик про 5:1 с «Бетисом»: «Я наслаждался игрой «Барселоны». После победы над «Реалом» могли быть трудности, но мы увидели менталитет этой команды»

Каталонцы дома одержали разгромную победу в 1/8 финала Кубка Испании и вышли в четвертьфинал. «Я наслаждался игрой весь матч.

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