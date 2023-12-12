NYT: военные США предложили Украине удерживать имеющуюся территорию

Несколько военнослужащих США предложили Украине сосредоточиться на удержании имеющейся территории и наращивании производства вооружения в следующем году, чтобы к концу 2024-го или в 2025-м начать переговоры с Россией.
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