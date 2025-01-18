Александр Буйнов ответил на слухи о своей госпитализации и операции на позвоночнике

Народный артист России Александр Буйнов недавно пережил экстренную операцию на позвоночнике. Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом SHOT, всемирно известный исполнитель обратился к врачам в декабре из-за сильнейших болей в спине и ногах, что мешало ему передвигаться.
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