Александр Буйнов ответил на слухи о своей госпитализации и операции на позвоночнике

Народный артист России Александр Буйнов недавно пережил экстренную операцию на позвоночнике. Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом SHOT, всемирно известный исполнитель обратился к врачам в декабре из-за сильнейших болей в спине и ногах, что мешало ему передвигаться.