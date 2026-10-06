Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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CBS: Израиль был готов сбить самолет Flydubai после нападения на капитана

CBS: Израиль был готов сбить самолет Flydubai после нападения на капитана

Израиль был готов сбить пассажирский самолет авиакомпании flydubai после нападения второго пилота на командира экипажа, если бы лайнер продолжил приближаться к стране и представлял угрозу.

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