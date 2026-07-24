MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Товарооборот Украины с Сербией за полугодие достиг $346 млн

Товарооборот Украины с Сербией за полугодие достиг $346 млн

Сербия продолжает укреплять позиции среди ключевых торговых партнеров Украины на Балканах. По данным аналитического центра Experts Club, по итогам первого полугодия 2026 года страна заняла 33-е место в рейтинге 50 крупнейших внешнеторговых партнеров Украины, а общий объем двусторонней торговли достиг $345,9 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии