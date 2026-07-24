Товарооборот Украины с Сербией за полугодие достиг $346 млн

Сербия продолжает укреплять позиции среди ключевых торговых партнеров Украины на Балканах. По данным аналитического центра Experts Club, по итогам первого полугодия 2026 года страна заняла 33-е место в рейтинге 50 крупнейших внешнеторговых партнеров Украины, а общий объем двусторонней торговли достиг $345,9 млн.