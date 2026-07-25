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В ловушке эскалации: попытки США сломить Иран окончательно зашли в тупик

В ловушке эскалации: попытки США сломить Иран окончательно зашли в тупик

Современный международный порядок все чаще напоминает Европу рубежа XIX–XX веков. Тогда государства, вместо того чтобы придерживаться общих правил, все больше замыкались на тактических выгодах, а дух коллективного сотрудничества уступал место соперничеству и недоверию.

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