Врач объяснил, что убедит человека вакцинироваться

Чтобы убедить человека вакцинироваться, он должен понимать, что польза от процедуры значительно перевешивает все связанные с ней риски, пишет врач Лев Коровин в статье Кому мешает «русская VAERS»?, опубликованной в № 460 газеты «Суть времени».