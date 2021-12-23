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Врач объяснил, что убедит человека вакцинироваться

Врач объяснил, что убедит человека вакцинироваться

Чтобы убедить человека вакцинироваться, он должен понимать, что польза от процедуры значительно перевешивает все связанные с ней риски, пишет врач Лев Коровин в статье Кому мешает «русская VAERS»?, опубликованной в №&#8239;460 газеты «Суть времени».

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