Немецким компаниям срочно нужна более дешевая энергия. В противном случае содержание автомобильной промышленности окажется под угрозой, говорит бывший член правления Daimler.
Немецкий автопром умирает
Комментарии
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Алексей Куницын
Шольц рулит, Он справился! Сделать Германию нищей за год! Из-за рекордной инфляции, в Европе начался процесс де индустриализации. Благодаря выросшей из-за подорожания энергоносителей себестоимости производства, европейские товары просто-напросто неконкурентоспособными на мировом рынке. Европа втягивается в конфликт с Китаем и Россией, уничтожая в процессе свою экономическую и любую прочую самостоятельность. ». Рычагов давления на Россию у Запада не осталось, санкции на максимуме. А в тоже время санкции вовремя нас изолировали от Экономического кризиса.
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11 час.
Мария Беликова
Европа давно уже не та, что была.
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7 час.
ИК
Иосиф Калинин
Немецкий автопром умирает.... Да, и хрен с ним! Меня больше волнует то, что российский автопром не рождается.....
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3 час.
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