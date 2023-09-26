Немецкий автопром умирает

Алексей Куницын

Шольц рулит, Он справился! Сделать Германию нищей за год! Из-за рекордной инфляции, в Европе начался процесс де индустриализации. Благодаря выросшей из-за подорожания энергоносителей себестоимости производства, европейские товары просто-напросто неконкурентоспособными на мировом рынке. Европа втягивается в конфликт с Китаем и Россией, уничтожая в процессе свою экономическую и любую прочую самостоятельность. ». Рычагов давления на Россию у Запада не осталось, санкции на максимуме. А в тоже время санкции вовремя нас изолировали от Экономического кризиса.