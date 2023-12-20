Галерист Сергей Попов: «В России оказалось заперто много денег, и часть из них перетекли в искусство»

Сергей Попов — известный галерист, искусствовед, а также основатель галереи pop/off/art, специализирующейся как на классиках современного искусства — вроде Эрика Булатова, чья недавно открывшаяся выставка «Exit — Exit» стала первым показом мастера не в музейных, а в галерейных стенах — так и на восходящих звездах.