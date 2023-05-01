Бунт на буксирах подавлен. Голландская компания едва не парализовала "Сахалин-2"

КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Не мытьём, так катаньем! Хотя уже даже и в Минфине США признали, что санкции против России не оправдали надежд западных демократизаторов, многие из них не оставляют попыток хоть как-то подгадить России.
КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Не мытьём, так катаньем! Хотя уже даже и в Минфине США признали, что санкции против России не оправдали надежд западных демократизаторов, многие из них не оставляют попыток хоть как-то подгадить России.
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