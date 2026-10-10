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Это вовсе не рак: что важно знать, если на маммографии нашли изменения

Это вовсе не рак: что важно знать, если на маммографии нашли изменения

Открыть заключение маммографии и увидеть слова «образование», «асимметрия» или «кальцинаты» — тот еще способ испортить себе день.

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