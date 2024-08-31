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Царьград

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ВСУ перешли все границы. Сумы задыхаются от химического запаха, сообщил офицер ДНР

ВСУ перешли все границы. Сумы задыхаются от химического запаха, сообщил офицер ДНР

После прилёта русской ракеты по складу с Сумах местные жители тут же почувствовали сильный химический запах.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Аффтыр, думай, что пишешь! Что, у химической войны уже есть правила?!
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