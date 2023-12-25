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Святое Семейство "стало" однополым у католиков

Святое Семейство "стало" однополым у католиков

В Италии случился скандал – священник католического храма под Неаполем под Рождество изобразил Сцену рождения Иисуса Христа нестандартно: там вместо Марии и Иосифа у люльки сидят две мамы-лесбиянки.

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Комментарии
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Сергей Исмайылов
Звездец, у них скоро и папы лесбияны будут
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14 час.
Сергей
Ну, две мамы лесбиянки это куда ни шло, а вот были бы две папы пидораса, вот это был бы номер!!!
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10 час.
Сергей
Вот самый исчерпывающий и единственно верный вывод!! РЕСПЕКТ!!!!!
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10 час.

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