В Италии случился скандал – священник католического храма под Неаполем под Рождество изобразил Сцену рождения Иисуса Христа нестандартно: там вместо Марии и Иосифа у люльки сидят две мамы-лесбиянки.
Святое Семейство "стало" однополым у католиков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Исмайылов
Звездец, у них скоро и папы лесбияны будут
Ответить
14 час.
Сергей
Ну, две мамы лесбиянки это куда ни шло, а вот были бы две папы пидораса, вот это был бы номер!!!
Ответить
10 час.
Сергей
Вот самый исчерпывающий и единственно верный вывод!! РЕСПЕКТ!!!!!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии